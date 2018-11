Fernando Santos diz-se "satisfeito" com o "objetivo" cumprido

Após o empate com a Polónia, 1-1, no último jogo da fase de grupos da Liga das Nações, o selecionador nacional Fernando Santos mostrou-se satisfeito com o facto de Portugal ter chegado ao "objetivo", Destaca, no entanto, melhorias a fazer no capítulo defensivo.

"Estou seguramente satisfeito (com a prestação de Portugal). Atingimos o objetivo, a 'final four'. Portugal vai organizar mais uma grande prova. É um orgulho para os portugueses, para a Federação, para os jogadores", afirmou.

"Agora, no futebol, nunca se está 100% satisfeito. Há sempre coisas a retificar. A análise que eu e os meus colaboradores vamos fazer, com toda a serenidade, é ver o que é importante melhorar e aquilo que já fizemos bem, para dar continuidade", acrescentou.

(Portugal é hoje uma seleção com mais opções para variar o seu jogo?) Referindo que "não há grande diferença" no jogo de Portugal nos dias de hoje com a existência de mais opções, e que o objetivo é "potenciar" as características dos jogadores.

"O que fazemos é potenciar os jogadores em cada momento disponíveis para a seleção. Nesse período (passado), as características dos jogadores ao nosso dispor levaram-me a optar por determinada estratégia, em termos de dinâmica e de organização territorial. Em alguns jogos, iremos jogar como jogámos no passado. Noutros, iremos jogar como agora", frisou.

"É importante que a equipa possa crescer, com várias formas de jogo, não perdendo a identidade e a filosofia de procurar ganhar: procurar atacar bem, criar oportunidades, concretizá-las e ser forte defensivamente. Nesta competição, em termos ofensivos, fizemos coisas muito boas. Em termos defensivos, sofrer três golos em quatro jogos não é brilhante. Vamos ter de retificar", disse ainda