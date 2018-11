Fernando Santos apadrinha agenda do IPO e emeociona-se ao falar da mãe

Fernando Santos associou-se a uma iniciativa do Instituto Português de Oncologia de Lisboa e apadrinhou a agenda do IPO. O técnico não escondeu a emoção ao revelar a luta da mãe, que é tratada no hospital há mais de uma década.

"É impossível encontrar uma razão para não aceitar. Tenho um sentimento muito profundo de gratidão porque há 14 anos que a minha mãe é acompanhada aqui. É tremendo porque o que é bom são as pessoas. Além dos serviços, onde não há nada a apontar, o bom são as pessoas", explicou o selecionador nacional, que escreveu mesmo um texto para a agenda solidária do IPO 2019 e esteve na apresentação ao lado de Alice Vieira e Marques Mendes, que também contribuíram para edição deste ano.

Santos não esqueceu a luta dos familiares dos doentes com cancro e até revelou uma história de uma zanga com uma enfermeira aquando da operação da mãe: "Ainda hoje passo aqui muitas vezes e vejo como as pessoas se desdobram para fazer bem e serem simpáticas. Um dia, na fase seguinte a uma operação da minha mãe, enervei-me com uma enfermeira e esse dia marcou-me há 3 anos e meio. É uma tensão muito grande. Aproveito esta oportunidade pública para pedir desculpa. Peço desculpa porque vocês são fantásticos e agradeço do fundo do coração às pessoas do IPO aquilo que nos dão."

Fernando Santos visitou ainda alguns pacientes do Serviço de Oncologia Médica, juntamente com Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e João Vieira Pinto, diretor do órgão federativo.

Quase 50 mil euros com agenda 2018

A edição de 2019, além do texto de Fernando Santos e Marques Mendes, escrevem ainda António Barreto (sociólogo), Carlos Fiolhais (professor universitário), Cristina Ferreira (apresentadora), Eduarda Abbondanza (estilista), José Gameiro (psiquiatra), Júlia Pinheiro (apresentadora), Laurinda Alves (jornalista), Maria Antónia de Almeida Santos (deputada) e Pedro Abrunhosa. Todos partilharam uma história sobre um acontecimento das suas vidas em que fizeram questão de festejar.

No ano em que o IPO comemora 95 anos, a agenda solidária tem ilustrações de Marta Torrão e o valor das vendas reverte para a construção de um novo hospital de dia de oncologia e de hematologia.

Em 2018, foram angariados 46.286,30 euros com a venda da agenda.