Fenerbahçe entra com o pé direito na liga turca

Presidente do Fenerbahçe partiu a mão por causa do Benfica

O Bursaspor colocou-se em vantagem aos 16 minutos pelo central nigeriano Troost-Ekong, a surgir ao segundo poste a cabecear a bola para o fundo das redes após um pontapé de canto em que a trajetória da bola foi desviada ao primeiro poste.

A reação do Fenerbahçe não se fez esperar, aos 22 minutos Giuliano, de penálti, restabeleceu a igualdade, aos 30 foi Souza a consumar a reviravolta após uma assistência na área do avançado espanhol Soldado.

O resultado não sofreu alteração na segunda parte e o Fenerbahçe, vice-campeão turco da época passada, inicia a Liga com um triunfo, antes de receber na terça-feira o Benfica, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

A equipa encarnada, que também entrou com o pé direito no campeonato português, ao vencer no estádio da Luz o Vitória de Guimarães por 3-2, na sexta-feira, leva para a Turquia uma vantagem de um golo, o único marcado na primeira mão, de autoria do argentino Franco Cervi.