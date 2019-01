Convocatória do Benfica sem Fejsa e com Rafa

Benfica no top 20 dos clubes europeus com mais espectadores no estádio

Fejsa saiu na terça-feira lesionado no jogo da Taça de Portugal, em que o Benfica defrontou também o Vitória de Guimarães e venceu por 1-0, com o médio sérvio a ser substituído por Samaris ao intervalo.

Na convocatória esta sexta-feira divulgada para o jogo com início às 21.15, destaque também para o regresso do extremo internacional português Rafa, ausente das opções desde 12 de dezembro, quando se lesionou diante do AEK Atenas, em jogo da Liga dos Campeões.

Com um grupo de convocados alargado a 21 jogadores, o treinador Bruno Lage terá de excluir três jogadores para o encontro de Guimarães, para o qual é certa a ausência do defesa Rúben Dias, uma vez que o central cumpre um jogo de suspensão.

O treinador benfiquista manteve praticamente toda a convocatória do jogo dos oitavos de final da Taça, numa semana em que a equipa se manteve a trabalhar no Minho, registando-se apenas com as saídas de Fejsa e Rúben Dias e a entrada de Rafa.

O jogo desta sexta-feira opõe o Benfica, segundo classificado da I Liga, com 38 pontos, ao Vitória de Guimarães, quinto, com 28, no Estádio D. Afonso Henriques, a partir das 21.15.

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos, Bruno Varela e Svilar.

- Defesas: Conti, Grimaldo, Jardel e André Almeida.

- Médios: Alfa Semedo, Gabriel, Cervi, Gedson Fernandes, Pizzi, Salvio, Krovinovic, Samaris, Zivkovic e Rafa.

- Avançados: Ferreyra, Castillo, João Félix e Seferovic.