Sporting pressionado pela vitória do Feirense na Taça da Liga

No Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, Aloísio Soares adiantou a formação insular no marcador, aos 15 minutos, mas também contribuiu para o empate do Feirense, ao introduzir a bola na própria baliza (30).

João Silva, ainda na primeira parte (36), operou a cambalhota no marcador, mas o Marítimo chegaria ao empate por Ricardo Valente (58). Contudo, o avançado do Feirense sentenciou a vitória fogaceira, com um toque de calcanhar, aos 74 minutos.

A equipa fogaceira lidera o grupo D, com seis pontos, mais três do que o Sporting, que joga hoje com o Estoril Praia, sendo que o Marítimo e os canarinhos ainda não pontuaram.

Num jogo equilibrado na fase inicial, o Marítimo acabou por ser mais eficaz e colocou-se na frente do marcador, aos 15 minutos, graças a um desvio de cabeça de Aloísio Soares, que acabaria por, aos 30, fazer também o golo do empate Feirense, ao desviar para a própria baliza um cruzamento de Zé Pedro.

O Feirense motivou-se com o golo do empate e consumou a reviravolta aos 36 minutos, após um remate cruzado de João Silva, no coração da área, não dando hipóteses a Charles.

O Marítimo ainda teve a possibilidade de ir para o intervalo com um empate, quando Nanu rematou de longe à trave (42).

Na segunda parte, o Marítimo acabou por chegar ao empate por intermédio de Ricardo Valente, que surgiu ao segundo poste para cabecear para o fundo da baliza, aos 58 minutos.

O Feirense reagiu e voltou para a frente do marcador aos 74 minutos, quando João Silva surgiu ao primeiro poste para desviar a bola de calcanhar.

Ficha de jogo

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense - Marítimo, 3-2.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Aloísio Soares, 15 minutos.

1-1, Aloísio Soares, 30 (própria baliza).

2-1, João Silva, 36.

2-2, Ricardo Valente, 58.

3-2, João Silva, 74.

Equipas:

- Feirense: Brígido, Edson Farias, Briseño, Bruno Nascimento, Tiago Gomes, Babanco, Alphonse, Brian (Valência, 89), Tavares (Tiago Silva, 78), Zé Pedro (Zé Pedro, 66) e João Silva.

(Suplentes: Caio Secco, Luís Machado, Tiago Silva, Valência, Tiago Mesquita, Sturgeon e Vítor Bruno).

Treinador: Nuno Manta Santos.

- Marítimo: Charles, Nanu, Marcos Silva, Aloísio Soares, Rúben Ferreira (Cristiano, 72), Fabrício (Aloísio, 77), Gamboa, Edgar Costa (Ioannidis, 80), Ricardo Valente, Ibson Melo e Everton.

(Suplentes: Mateus, Aloísio, André Teles, Abdullah, Francisco, Cristiano e Ioannidis).

Treinador: Cláudio Braga.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Disciplina: cartão amarelo para Zé Pedro (2), Briseño (12), Ricardo Valente (47), Alphonse (64), Ioannidis (87) e Tiago Silva (90).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.