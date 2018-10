Palavrões em português valem processo a Mourinho

© Action Images via Reuters/Carl Recine

Alexis Sánchez salva José Mourinho em Old Trafford

No final do encontro, que o Manchester United perdia por 0-2 aos 15 minutos e conseguiu vencer com uma reviravolta na segunda metade, José Mourinho proferiu alguns palavrões, em português, à passagem pelas câmaras televisivas que o focavam.

Agora, o organismo que tutela o futebol inglês abriu um processo disciplinar ao treinador, alegando que a linguagem utilizada por José Mourinho foi "abusiva, insultuosa e imprópria". O português tem até sexta-feira para se defender da acusação.

Recorde-se que essa vitória frente ao Newcastle, a 6 de outubro, surgiu no mesmo dia em que alguns media ingleses noticiaram que o despedimento de Mourinho estaria iminente, na sequência de alguns maus resultados e do mau relacionamento público com alguns dos jogadores, em especial o francês Paul Pogba.

No final, nos comentários à imprensa, o técnico português queixou-se de estar a ser alvo de "uma caça ao homem" como nunca tinha visto na carreira.

O Manchester United está atualmente no oitavo lugar da Premier League, com 13 pontos, a sete dos três primeiros classificados Manchester City, Chelsea e Liverpool, que têm 20..