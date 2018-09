Federação espanhola impede jogo nos Estados Unidos

O encontro entre Barcelona e Girona, marcado para 26 de janeiro, entre Girona e Barcelona, não se vai realizar nos Estados Unidos.



Luís Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola (RFE), a intenção da La Liga e do seu presidente Javier Tebas, destinatário da carta com a decisão da RFE assinada por Rubiales.



Em simultâneo, a RFE enviou uma carta à FIFA, na qual detalha a decisão tomada e que veta, assim, a saída do campeonato espanhol para o exterior.

Contudo, o veto da RFE pode ter motivações políticas pois não entendeu a razão do jogo ser disputado por duas formações catalãs e o próprio Governo espanhol não apreciava o desvio desse encontro para os Estados Unidos.

A RFE perguntou ainda, junto da FIFA e da UEFA, "as possíveis implicações que poderia ter a decisão de autorizar este jogo sobre a integridade e os princípios gerais do desporto, além dos possíveis desequilíbrios que poderiam ser criados noutros territórios e se está em consonância com as linhas estratégicas desses organismos máximos do desporto internacional".