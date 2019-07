Federação de Atletismo retira título sub-23 ao Benfica e dá ao Sporting

O Sporting vai ser declarado campeão português de atletismo sub-23 no setor feminino, depois de a Federação Portuguesa de Atletismo rever os resultados da prova disputada em Vagos a 22 e 23 de julho e retirar o título ao Benfica.

Na base da decisão, hoje tornada pública, está a retirada de pontos nos 100 e 200 metros ao Benfica pela vitória da equatoriana Gabriela Anahi Suarez, que ainda não tinha cumprido o período de 12 meses sem competir nos campeonatos do Equador ou representar a seleção (artigo 6.2) do Regulamento Geral de Competições da FPA).

Com sete pontos de diferença entre Benfica e Sporting, a perda destes resultados leva à mudança de posições entre primeiro e segundo, com as 'leoas' a evitarem assim a 'dobradinha' do clube rival, que fica como campeão em masculinos.