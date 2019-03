FC Porto vence Tottenham e segue para os quartos-de-final

O FC Porto garantiu esta quarta-feira o apuramento para os quartos-de-final da UEFA Youth League ao vencer, no centro de treinos do Olival, o Tottenham por 2-0.

A equipa de sub-19 dos dragões, treinada por Mário Silva, construiu o triunfo na segunda parte com golos do colombiano Ángel Torres (54 minutos) e de Romário Baró (59').

Os portistas vão agora enfrentar nos quartos-de-final, também no Olival, o vencedor do encontro entre os dinamarqueses do Midtyjlland e os ingleses do Manchester United, que se realiza esta tarde.

Jogos dos oitavos-de-final da UEFA Champions League:

Atlético de Madrid-Real Madrid, 1-2

Dínamo Zagreb-Liverpool, 1-1 (4-3 gp)

Hoffenheim-Dínamo Kiev, 0-0 (4-2 gp)

Lyon-Ajax, 2-2 (6-5 gp)

Barcelona-Hertha Berlim, 3-0

FC Porto-Tottenham, 2-0

Midtjylland-Manchester United, a decorrer

Chelsea-Monpellier, esta tarde

Nota: a negro as equipa já apuradas para os quartos-de-final