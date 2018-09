FC Porto vence na Roménia e apura-se para a segunda ronda da Taça EHF

Os portuenses, que tinham goleado em casa o vencedor da última edição da Taça Challenge, por 41-21, chegaram ao intervalo a perder por 15-12, mas deram a volta ao resultado negativo durante a segunda parte.

A equipa azul e branca vai defrontar os bielorrussos do SKA Minsk na segunda eliminatória da Taça EHF, na qual o Benfica -- que entrou diretamente para essa fase da prova -- vai medir forças com o vencedor do confronto entre o Dubrava e o Hafnarfjordur.