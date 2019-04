FC Porto vence Hoffenheim e está na final da Youth League

O FC Porto venceu esta sexta-feira o Hoffeinhem, por 3-0, em Nyon, na Suíça, e garantiu lugar na final da UEFA Youth League, a Liga dos Campeões de juniores composta por jogadores sub-19. É a terceira vez que uma equipa portuguesa marca presença no jogo decisivo desta competição - o Benfica esteve nas finais de 2013/14 e 2016/17, mas perdeu ambas, respetivamente com o Barcelona e o RB Salzburgo.

O primeiro golo portista foi apontado por Romário Baró, uma das estrelas desta equipa juntamente com Fábio Silva, na sequência de um livre direto aos 39 minutos. Foi o sexto golo do avançado nascido na Guiné nesta prova, ele que já atua na equipa B dos dragões, na II Liga, e que muito provavelmente vai subir ao conjunto principal na próxima temporada.

Baró esteve quase a bisar aos 54', num remate de longe que foi travado pelo guarda-redes da equipa alemã, e ainda atirou uma bola à barra aos 72'. O domínio dos dragões foi premiado aos 78 minutos, com um golo da autoria de Fábio Silva, após uma brilhante assistência de Vítor Ferreira. E antes do apito final, Tiago Matos apontou o terceiro que selou definitivamente o apuramento para a final, numa partida em que o FC Porto se exibiu a um grande nível e não deu a mínima hipótese ao conjunto alemão.

O guarda-redes Diogo Costa, habitual titular desta equipa, não foi convocado para este jogo (foi chamado por Sérgio Conceição para a equipa principal, dada a ausência de Fabiano), mas estará disponível para atuar na final que se realiza segunda-feira - diante do Hoffenheim, ficando a baliza à guarda de Francisco Meixedo. Refira-se que entre os 20 convocados para o jogo com o Hoffeinhem, apenas um jogador já se estreou pela equipa principal dos dragões - o defesa Diogo Leite.

No caminho até à final, e depois de terem assegurado o primeiro lugar na fase de grupos, onde teve como adversários o Schalke, Lokomotiv e Galatsaray, a equipa portista, treinada pelo ex-jogador Mário Silva, eliminou o Tottenham (2-0) e o Midtjylland (3-0). Esta sexta-feira bateram o conjunto alemão, que se estreou este ano na prova (eliminou o Real Madrid na ronda anterior), e agora na final vão defrontar o vencedor do jogo entre o Barcelona e o Chelsea, que está agendado para as 17.00 desta sexta-feira.

UEFA Youth League é uma competição que foi criada na época 2013/14, a pedido de vários clubes, com um formato semelhante ao da Liga dos Campeões e que veio substituir a NextGen series. Há também uma fase de grupos, mas a seguir os jogos são disputados a uma mão, a eliminar. O Barcelona foi o primeiro campeão deste torneio, em 2013/14. Seguiram-se o Chelsea (2014/15 e 2015/16), o RB Salzburgo (2016/17) e novamente o Barcelona na época passada.