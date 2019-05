FC Porto sagra-se campeão nacional de hóquei em patins

O FC Porto sagrou-se esta quarta-feira campeão nacional de hóquei em patins pela 23.ª vez na sua história. Os dragões fizeram a festa ao vencer em casa o Riba d'Ave, por 6-3, em jogo em atraso da 24.ª jornada campeonato.

Com uma jornada por disputar, o FC Porto passa a somar 64 pontos, mais três do que a Oliveirense, sobre quem têm vantagem no confronto direto.

O FC Porto, que sucede ao Sporting como campeão, igualou o Benfica como clube mais vezes campeão nacional.