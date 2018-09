FC Porto processa vice-presidente do Benfica

O FC Porto anunciou esta sexta-feira que vai processar Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica que esta quinta-feira comentou em conferência de imprensa o caso do hacker português alegadamente responsável pelo divulgação dos emails dos encarnados.

"O FC Porto deu instruções ao departamento de jurídico para proceder judicialmente contra Varandas Fernandes. Em causa estão as declarações falsas e difamatórias do vice-presidente do Benfica, tendo afirmado que o FC Porto pagou e instigou o acesso ilegítimo do sistema informático do Benfica", escrevem os dragões no seu site oficial.

Para os azuis e brancos, "alguém acredita que um hacker conhecido por vender informações ia oferecer informação a troco de nada?" e "acreditamos que a justiça, obviamente, conseguirá provar a forma e as contrapartidas financeiras que estiveram por trás do modo como o FC Porto obteve informação roubada ao Benfica" são exemplos de "declarações mentirosas e difamatórias".