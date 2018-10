FC Porto prepara deslocação a Vila Real com quatro bês e sem nove internacionais

Autoridade de Antidopagem realizou controlo no treino do FC Porto

De acordo com a nota informativa publicada no sítio dos dragões, o defesa Pedro Justiniano, o médio Rui Pires e os avançados Madi Queta e o brasileiro Gleison treinaram novamente com o plantel principal às ordens do treinador Sérgio Conceição.

Do boletim clínico portista figuram os nomes do médio brasileiro Otávio e o extremo Hernâni, submetidos a treino condicionado e trabalho de ginásio, bem como o avançado camaronês Vincent Aboubakar, que realizou apenas tratamento.

Diogo Leite e Bruno Costa (Seleção de Portugal sub-21), Diogo Costa (Portugal sub-20), Éder Militão (Brasil), Jesús Corona (México), Brahimi (Argélia), Marega (Mali), Chidozie (Nigéria) e Mbemba (Congo), convocados para as respetivas seleções, continuam ausentes.

Os portistas voltam a treinar na quinta-feira, às 17.00, novamente no Olival, em Vila Nova de Gaia, à porta fechada. Antes, a partir das 16.15, Sérgio Conceição fará, em conferência de imprensa, a antevisão do jogo com o Vila Real.

O FC Porto desloca-se na sexta-feira ao Complexo Desportivo Monte da Forca para defrontar o SC Vila Real, pelas 10.15, em jogo relativo à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.