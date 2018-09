Bazoer é a grande novidade para o jogo com o Schalke

Dois árbitros espanhóis no duplo duelo luso-germânico

A comitiva do FC Porto já se encontra na Alemanha, mais concretamente na cidade de Gelsenkirchen, com vista ao jogo desta terça-feira diante do Schalke 04, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Coincidência ou superstição, os jogadores do FC Porto estão instalados no hotel Vienna House Easy, nos arredores da cidade, precisamente onde a equipa ficou hospedada em 2004, quando conquistou a final da Liga dos Campeões sob a orientação de José Mourinho, batendo na final o Mónaco por 3-0, equipa que na altura tinha como treinador Didier Deschamps, o atual selecionador francês que se sagrou campeão do Mundo.

Naquele dia 26 de maio de 2004, o triunfo do FC Porto começou a ser construído ainda na primeira parte, com um golo de Carlos Alberto. No segundo tempo, Deco (71') e Alenichev (75') selaram o triunfo.