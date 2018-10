FC Porto inicia preparação da visita ao Benfica sem três lesionados

O avançado camaronês Aboubakar, que está na fase inicial de tratamento a uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho esquerdo, que o vai afastar das competições durante longos meses, será o grande ausente no embate com os encarnados.

De fora estarão também o lateral esquerdo João Pedro e o médio holandês Bazoer, submetidos a treino condicionado e trabalho de ginásio.

O FC Porto competiu quarta-feira à noite, vencendo o Galatasaray, por 1-0, no Dragão, com golo de Marega, aos 49 minutos, que lhe permite comandar o grupo D com os mesmos quatro pontos dos alemães do Schalke 04, enquanto o rival turco ficou com três e os russos do Lokomotiv de Moscovo ainda não pontuaram.

O plantel volta a afinar a tática no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, na sexta-feira às 18.00, em sessão que vai decorrer à porta fechada.

O FC Porto, segundo classificado da Liga com 15 pontos, a um do líder Sp. Braga, e Benfica, terceiro com 14, defrontam-se no Estádio da Luz no domingo às 17.30, em desafio da sétima jornada.