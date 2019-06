Caso dos emails: FC Porto condenado a pagar ao Benfica dois milhões de euros

O FC Porto foi condenado no caso dos emails, mas não terá de pagar a indemnização de cerca de 17 milhões que o Benfica exigia.

Contactado pelo DN, Francisco J. Marques não adiantou valores, mas disse que os dragões terão de pagar "bastante menos".

Porém, o DN teve acesso à sentença de 140 páginas e apurou que o FC Porto, a FC Porto SAD e o diretor de comunicação dos portistas foram condenados a pagar cerca de dois milhões de euros, valor que compreende 523 mil euros de danos emergentes e 1,4 milhões de danos não patrimoniais emergentes pela divulgação da sua correspondência.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Haverá ainda uma condenação em liquidação de sentença causado pela apropriação desde abril de 2017 de segredos de negócio, enquanto os administradores da SAD Pinto da Costa, Fernando Gomes e Adelino Caldeira e a empresa Avenida dos Aliados foram absolvidos por ser "evidente que todos os atos danosos foram praticados através das sociedades" e não ficou "demonstrado qualquer ato isolado por parte dos administradores".

Já fonte oficial do Benfica diz que o clube na Luz não comenta enquanto não houver decisão pública.

De acordo com a sentença do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, a indemnização de 17 milhões de euros exigida não foi aceite pelo tribunal porque "não ficou demonstrado" o dano de lesão da marca Benfica, pelo que os encarnados só serão indemnizados pela divulgação de correspondência.

O que estava em causa

O Benfica avançou com uma queixa contra o FC Porto para tentar provar em tribunal que foi prejudicado pela divulgação dos e-mails através do Porto Canal e acusava o clube rival de ser responsável. Considerando que houve violação das regras de concorrência, o clube de Lisboa exigia uma indemnização de 17,5 milhões de euros por danos causados. O FC Porto respondeu com um pedido de indemnização de valor indefinido, pelas práticas desleais praticadas pelo clube de Lisboa, que diziam os dragões estarem patentes no correio eletrónico divulgado.

Os réus deste processo eram o FC Porto, clube e SAD, a FC Porto Media, a Avenida dos Aliados, SA (proprietária do Porto Canal), o diretor de comunicação Francisco J. Marques e os administradores Jorge Nuno Pinto da Costa, Fernando Gomes e Adelino Caldeira. O Benfica e a Benfica SAD foram os autores da ação.

O processo chegou a julgamento depois de na audiência prévia os clubes não terem chegado a um entendimento. Perante isso, o juiz selecionou a matéria de facto para ser discutida em julgamento.

A elevada indemnização exigida pelo Benfica era justificada com os danos de imagem e reputação que o clube sofreu com a divulgação dos e-mails, entre o que se inclui o efeito sobre os interesses comerciais e as suas ações na bolsa. O FC Porto é acusado de concorrência desleal ao violar a correspondência interna do Benfica, além de depois a usar de forma indevida, ao divulgá-la.

O FC Porto argumentava que se limitou, no âmbito da liberdade de expressão, a divulgar informações que considerava relevantes e de interesse público. Nesta linha, o FC Porto avançou de igual forma com um pedido de uma indemnização ao Benfica, de valor indefinido, por considerar que o clube da capital usa, como os e-mails demonstram no entender do Porto, práticas desleais que levam à deturpação da verdade desportiva.