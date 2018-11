Soares e Otávio resolvem e carimbam oitavos-de-final

O FC Porto venceu este sábado o Belenenses, no Dragão, por 2-0, e apurou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal, fase da prova onde já estão o Benfica, o Sporting e o Desportivo das Aves, o atual detentor do troféu. Foi um triunfo seguro e um bom teste para o jogo de quarta-feira, com o Schalke, que pode selar também o apuramento na prova europeia.

Sérgio Conceição fez cinco alterações na equipa em relação ao último jogo - entram diretamente para o onze Fabiano, Herrera, Otávio, Adrián e André Pereira. E saíram Casillas, Maxi, Brahimi, Danilo e Marega. A grande novidade foi a colocação do mexicano Corona a lateral direito no esquema de 4X4X2, diante de um Belenenses a jogar como habitualmente em 4X3X3.

A resistência do Belenenses SAD no Dragão durou... 12 minutos. Foi neste momento que o FC Porto construiu uma jogada fantástica e abriu o marcador. Corona iniciou o lance, tabelou com classe com Adrián López, e ofereceu o golo a Soares. Estava feito o primeiro no Dragão. Com nota artística.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

© JOSÉ COELHO/LUSA

O Belenenses, que entrou com boas intenções, a pressionar alto, passou a partir daqui por momentos de sufoco, tal era a pressão exercida pelos jogadores do FC Porto, que pareciam querer resolver depressa a questão, talvez a pensar no jogo de terça-feira da Champions com os alemães do Schalke.

Herrera, Otávio e Óliver pegavam no jogo a meio-campo e os laterais - Corona e Alex Telles - apareciam muitas vezes a arrancar centros teleguiados. No espaço de dois minutos, André Pereira esteve muito perto de fazer o segundo dos dragões. E aos 30, após um canto, Corona rematou cruzado com muito perigo. O Belenenses foi incapaz de esboçar reação na primeira parte. A única exceção foi um remate fraco de Licá perto do intervalo que Fabiano defendeu sem dificuldades.

Silas lançou logo no início da segunda parte o avançado Henrique Almeida e tirou Lucca. Coincidência ou não, logo no início do segundo tempo a equipa do Restelo criou dois lances com algum perigo junto da baliza de Fabiano. O Belenenses começou a jogar de forma mais direta e equilibrou um pouco o jogo por alguns minutos.

Aos 55', os dragões desperdiçaram uma oportunidade soberana de aumentar a vantagem, com Otávio a permitir a defesa de Mika na transformação de uma grande penalidade a castigar uma falta de Reinildo sobre Herrera. Mas três minutos depois, o brasileiro redimiu-se e marcou, num lance que começou numa arrancada de Soares.

© Miguel Pereira/Global Imagens

Com o jogo na mão, o FC Porto tirou o pé do acelerador, perante um Belenenses que nunca virou a cara à luta e dispôs de duas grandes ocasiões para marcar, sendo ambas negadas pelo guarda-redes Fabiano, que substituiu Casillas. Primeiro com uma grande defesa aos 75' a remate de Eduardo. E depois já muito perto do fim, a esticar-se e a impedir o golo de Licá.

O apito final chegou e confirmou que a aventura dos azuis do Restelo na Taça terminou. Já o FC Porto apurou-se para os oitavos de final.

A figura: Corona

© Ivan Del Val/Global Imagens

Grande jogo do mexicano, que diante do Belenenses atuou como lateral direito. O facto de ter baixado no terreno podia antever que teria menos destaque nas ações ofensivas da equipa. Mas quem pensou assim enganou-se. Grande parte das jogadas de perigo do FC Porto, sobretudo na primeira parte, tiveram Corona como protagonista. Foi decisivo no lance do primeiro golo dos dragões (ofereceu-o literalmente a Soares) e ainda esteve perto de marcar um golaço na sequência de uma jogada estudada num canto. Baixou na segunda parte, tal como aliás toda a equipa do FC Porto.