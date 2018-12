Barcelona vence Celta de Vigo e termina 2018 na liderança

Chuva de peluches no intervalo do Bétis-Eibar

Com o português Nélson Semedo a titular, o FC Barcelona derrotou o Celta de Vigo do treinador Miguel Cardoso com golos do francês Dembélé, aos 10 minutos, e do argentino Lionel Messi, aos 45, que passou a somar 14 na liderança da lista dos melhores marcadores.

O FC Barcelona segue na liderança da Liga espanhola com 37 pontos, enquanto o Celta de Vigo ocupa a décima posição, com 21 pontos.

Três pontos atrás da formação catalã segue o Atlético de Madrid, que venceu em casa por 1-0 o Espanyol, com um golo do francês Antoine Griezmann, aos 56 minutos, na conversão de uma grande penalidade. O português Gelson Martins entrou na equipa orientada pelo argentino Diego Simeone aos 77 minutos.

O Atlético de Madrid segue na segunda posição do campeonato espanhol com 34 pontos, mais três do que o Sevilha (terceiro classificado, com menos um jogo), que no domingo defronta o Leganés. O Espanyol é 12.º, com 21 pontos.

O Real Betis, de William Carvalho, empatou em casa a 1-1 com o Eibar, num encontro que chegou à vantagem com um golo do paraguaio Arnaldo Sanabria, aos 21 minutos, a passe de Cristian Tello, que já defendeu as cores do FC Porto (2014/16).

O chileno Fabián Orellana empatou para o Eibar, aos 72 minutos, na conversão de uma grande penalidade. O português Paulo Oliveira saiu do banco por troca com o argentino Ramis, aos 72 minutos, para a equipa do Eibar.