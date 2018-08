Barcelona vence Boca Juniors e conquista troféu Joan Gamper

O Barcelona conquistou pela 41.ª vez, sexta consecutiva, a sua taça, o troféu Joan Gamper, após vencer o Boca Juniors, por 3-0, no último teste antes do arranque do campeonato espanhol de futebol.



Em Camp Nou, o brasileiro Malcom, reforço para a nova temporada, abriu o marcador, aos 18 minutos, e, ainda antes do intervalo, aos 39, Lionel Messi aumentou a diferença.

Na segunda parte, o lateral português Nelson Semedo foi lançado na partida e o Barcelona chegou ao terceiro golo por Rafinha, aos 67.

Os catalães iniciam no sábado a defesa do título espanhol frente ao Alavés, em Camp Nou.

Joan Gamper fundou o Barcelona em 1899.