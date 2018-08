Família vai mudar Michael Schumacher para Maiorca

O real estado de saúde de Michael Schumacher é o segredo mais bem guardado da história do automobilismo, mas continua a render notícias por todo o Mundo. Agora, segundo a revista suíça L'Illustré, o​​​​ antigo piloto alemão, heptacampeão mundial de Fórmula 1, e a família vão mudar-se para a localidade espanhola de Andratx, na ilha de Maiorca.

Algo que a presidente do município do arquipélago das Baleares, Katia Rouarch já confirmou: "Posso confirmar, oficialmente, que Schumacher vai instalar-se em Maiorca e que todos estaremos preparados para o receber bem."

A família do ex-piloto comprou a Villa Yasmín, uma propriedade em Andratx que pertencia ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Em segredo, além do estado de saúde de Schumacher, continua a data da mudança. Bem como a razão que levou a família de Schumacher a deixar Gland, localidade suíça onde habitam desde 2002 e onde Corina, a mulher do piloto, montou um verdadeiro hospital para prestar assistência ao marido.

Schumacher sofreu um acidente de esqui nos Alpes franceses, em dezembro de 2013, que o deixou muito incapacitado. Desde então a família do antigo campeão mundial de F1 tem mantido reserva absoluta sobre a evolução da real situação ​​​​​​​clínica do heptacampeão.