Coentrão já terá aceitado proposta do Flamengo de Jorge Jesus

Jorge Jesus: "Quero mostrar o meu valor no maior clube do Brasil"

Jesus não facilita no primeiro treino no Flamengo: "Continua, c..."

Fábio Coentrão poderá estar muito próximo de ser anunciado como reforço do Flamengo de Jorge Jesus, adianta esta sexta-feira o portal transfermarkt .

De acordo com o site especializado em assuntos de mercado, o lateral esquerdo internacional português terá aceitado a última proposta que recebeu do clube brasileiro, que agora é treinador pelo técnico que o orientou no Benfica (2009 a 2011) e Sporting (2017-18).

Coentrão, que na última temporada representou o Rio Ave, deverá assinar um contrato válido por duas temporadas e meia, ou seja, até dezembro de 2021. À sua espera estará um salário próximo dos dois milhões de euros líquidos anuais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o transfermarkt, o jogador de 31 anos terá também recebido uma proposta dos chineses do Beijing Guoan, assim como do próprio Rio Ave, mas para ocupar o lugar de coordenador adjunto da formação do emblema vila-condense.

Lançado por João Eusébio no Rio Ave na época 2005-06, Coentrão transferiu-se para o Benfica no verão de 2007. Depois de empréstimos a Nacional, Saragoça e Rio Ave, afirmou-se na Luz quando Jesus foi contratado para treinador, no início da temporada 2009-10. Após dois anos de grande nível de águia ao peito, rumou ao Real Madrid, onde esteve sete temporadas, ainda que emprestado a Mónaco e Sporting em duas delas. Em 2018-19, após rescindir com os merengues, regressou a Vila do Conde.

Internacional português por 52 vezes, o extremo convertido em lateral por Jorge Jesus tem no currículo um campeonato português, três Taças da Liga, duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de clubes, uma Supertaça Europeia, uma liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.