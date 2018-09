Fábio Coentrão estreia-se na convocatória do Rio Ave

Treinador do Marítimo com "vontade de ganhar" ao Sporting

Coentrão foi o último reforço da época dos vila-condenses e esteve nas últimas semanas a adquirir ritmo competitivo, depois de recuperar de problemas físicos, sendo agora, pela primeira vez, integrado nas opções do técnico José Gomes.

O jogador natural de Caxinas, que rescindiu com o Real Madrid e assinou por uma temporada com o Rio Ave, terá, assim, oportunidade de voltar a jogar pelo emblema vila-condense, depois da sua última passagem pelos Arcos, em 2008/2009, na altura cedido pelo Benfica.

Para este desafio com o Boavista, o técnico José Gomes deixou de fora, por opção, o defesa Junio Rocha e o avançado Damien Furtado, que integraram a convocatória do último desafio, na vitória, por 3-1, no reduto do Santa Clara, para o campeonato.

Também de fora do lote dos eleitos ficam Murilo, Joca, Nuno Santos, Makaridze e Ronan, que recuperam de lesões.

O Rio Ave, quarto classificado com 10 pontos, recebe este sábado o Boavista, 14.º com quatro, numa partida agendada para as 19:00.

Lista de 18 convocados:

- Guarda-redes: Leo Jardim e Paulo Vítor.

- Defesas: Matheus Reis, Nélson Monte, Buatu, Borevkovic, Nadjack, Afonso Figueiredo e Fábio Coentrão.

- Médios: Tarantini, Diego Lopes, Schmidt e Jambor.

- Avançados: Gabrielzinho, Galeno, Bruno Moreira, Gelson Dala e Vinicius.