FC Porto com mais uma opção para a baliza. Brahimi faz treino condicionado

De acordo com a informação publicada no sítio oficial dos dragões na Internet, o guarda-redes Mouhamed Mbaye continua a treinar com o plantel principal, enquanto Diogo Leite esteve ausente, por se encontrar ao serviço da seleção portuguesa de sub-20.

O plantel portista regressa ao trabalho na manhã de sexta-feira, com uma sessão à porta fechada no Olival, em Vila Nova de Gaia. Pelas 12:00, em conferência de imprensa, o treinador Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo com o Sporting.

O campeão nacional, segundo classificado, a dois pontos do líder Benfica, recebe o Sporting (terceiro, com menos oito), pelas 18:30 de sábado, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, que terá como árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.