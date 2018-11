Expulsão vale dois jogos de castigo a Jardel

Jardel foi esta terça-feira castigado com dois jogos de suspensão por ter sido expulso no decorrer da segunda parte do jogo de sexta-feira com o Moreirense, que o Benfica perdeu, na Luz, por 3-1.

O capitão dos encarnados atingiu um adversário com uma cotovelada numa altura em que se preparava a cobrança de um livre direto favorável ao Benfica, tendo recebido de imediato ordem de expulsão. Uma situação que foi analisada e punida pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Esta foi a quarta expulsão de defesas-centrais do Benfica durante esta época, depois de Rúben Dias (com o AEK Atenas), Germán Conti (Desp. Chaves) e Cristián Lema (FC Porto).