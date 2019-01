Chhetri. O ex-leão goleador que supera Messi e vai atrás de CR7

O avançado indiano Sunil Chhetri, que chegou a representar o Sporting, é o segundo melhor marcador de seleções, depois de ter bisado frente à Tailândia na abertura da Taça da Ásia (4-1). Com este registo, Chhetri soma agora 67 golos pela Índia, mais um que Lionel Messi, que contabiliza 65.

Com os golos apontados na primeira jornada do grupo A da Taça da Ásia, Sunil Chhetri tornou-se o segundo jogador no ativo com mais golos pela respetiva seleção nacional, atrás do português Cristiano Ronaldo (85).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Chhetri chegou a Alvalade na época 2012/13 para a equipa B, mas não se adaptou a Portugal - fez apenas três jogos - e foi cedido ao Churchill Brothers, de onde saiu para o Bengaluru. Desde então ganhou quatro Campeonatos da Índia por três clubes diferentes (Dempo em 2010; Churchill Brothers em 2013; Bengaluru em 2014 e 2016), somou ainda mais duas Taças e foi reconhecido como melhor jogador da Liga indiana por várias vezes. Agora, como principal símbolo da seleção, assume o objetivo de valorizar o futebol num país onde o críquete é rei.

O próximo objetivo do ex-leão é igualar o número de internacionalizações da sua grande referência no futebol, Bhaichung Bhutia, que tem 107 jogos pela Índia, apenas mais dois do que o atual capitão indiano, que só na Taça da Ásia ainda terá pelo menos mais dois encontros, frente aos Emirados Árabes Unidos e o Bahrain.