Ex-jogadores trunfos eleitorais do Sporting davam para fazer um onze de luxo

Já imaginou uma equipa do Sporting com Peter Schmeichel na baliza, Caneira a lateral direito, Beto e André Cruz a centrais, Roberto Carlos a lateral esquerdo, Vidigal, Duscher e Hugo Viana no meio campo, Cadete, Manuel Fernandes e Beto Acosta no ataque?

A dupla técnica seria composta por Jorge Jesus e Carlos Pereira, isto após a saída de cena de Claudio Ranieri.

No banco estariam Ricardo, Zé Eduardo, Hilário, Fraguito e Fernando Peres prontos a substituir qualquer um dos titulares.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Fora da convocatória por falta de comparência do candidato (Madeira Rodrigues) ficaram Balakov, Marco Aurélio e Delfim.

Nomes que valem votos

Numa campanha à antiga os "nomes" foram jogados como triunfos eleitorais. Aliás, estas eleições prometem ficar marcadas pelos "nomes" envolvidos. Quase todos os candidatos jogaram forte nesse campo, com recurso a antigos jogadores, quase todos de épocas douradas do futebol leonino. Muitos deixaram saudades e os candidatos apostam que podem render votos, embora longe das mediáticas cinco unhas de José Gonçalves (Hans Eskillson, Ricardo Rocha, Rodolfo Rodríguez, Silas e Douglas) do verão de 1998.

Schmeichel é trunfo de Benedito para embaixador da marca Sporting a nível internacional e eventual representante do clube em eventos além-fronteiras. O candidato da lista A aposta ainda em André Cruz para diretor desportivo. Já Rui Jorge Rego apareceu (literalmente e para não deixar dúvidas) em Alvalade com Roberto Carlos, ex-jogador do Real Madrid e campeão do mundo pelo Brasil para diretor do futebol.

Mas há mais e quase todos ligados a títulos e épocas douradas do clube.Beto, Hugo Viana, Beto Acosta e Manuel Fernandes figuram no organograma de Frederico Varandas, enquanto Jorge Cadete e Marco Caneira estão com José Maria Ricciardi. Já o guarda-redes Ricardo será o homem forte de Dias Ferreira em caso de eleição do líder da Lista F, este sábado.

Seis candidatos

São agora seis os candidatos à sucessão do destituído Bruno de Carvalho. O gestor que foi guarda-redes de futsal (João Benedito), o economista-banqueiro sobrinho neto do fundador (Ricciardi), o médico da equipa que já foi militar (Frederico Varandas), o advogado outsider(Rui Jorge Rego), o advogado que já foi a figura máxima do clube (Dias Ferreira) e o empresário que já foi presidente do Tourizense (Tavares Pereira).