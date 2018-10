Ex-glória do Atl. Madrid condenada por lavar dinheiro da droga

O antigo futebolista espanhol José Luís Caminero foi condenado esta segunda-feira em Madrid a quatro meses de prisão e a pagar uma multa de cerca de 17 mil euros, depois de ter admitido fazer parte de um esquema de branqueamento de capitais provenientes do tráfico de droga. O atual diretor desportivo do Málaga chegou a acordo com o Ministério Público espanhol para ficar com a pena suspensa, tendo de pagar uma multa diária de 10 euros durante oito meses.

Segundo a acusação, Caminero, que chegou a ser campeão da liga espanhola na década de 1990, quando jogava no Atético de Madrid, recebia remessas de 20 mil a 30 mil euros em notas pequenas, dinheiro que resultava da venda em Espanha de cocaína proveniente da América Latina (Colômbia e México). A sua missão, depois, passaria por ir a um banco e trocar essas notas por outras de maior valor, geralmente de 500 euros, recebendo uma comissão. Quando foi detido, em 2009, Caminero transportava 58 mil euros em notas de 500.

Esse dinheiro era depois 'repatriado' para o México através de outro elementos da organização, que se faziam passar por turistas mexicanos que regressavam ao seu país. A rede era composta por três grupos: um, composto por mexicanos, encarregue de introduzir a cocaína em Espanha; um segundo, por colombianos, que recebiam e vendiam a droga; e um terceiro, de espanhóis que lavavam o dinheiro.

O Ministério Público chegou a pedir quatro anos de cadeia para o ex-internacional espanhol, mas baixou substancialmente a pena porque já se passaram quase dez anos sobre os factos e porque admite que Caminero podia não saber que o dinheiro resultava do tráfico de droga. O antigo jogador foi julgado na Audiencia Provincial de Madrid juntamente com outras 14 pessoas. Os cabecilhas do esquema de lavagem de dinheiro foram condenados a 18 meses de prisão, também com pensa suspensa e sujeitos a multas.