Ex-benfiquista Javi García anuncia que vai processar Alan

Dois dias depois de Alan ter revelado numa entrevista ao jornal Expresso que se sentiu vítima de racismo por parte de Javi García num Sp. Braga - Benfica de 2011, o médio espanhol, agora ao serviço do Betis, reagiu através do Twitter e anunciou que vai processar o antigo extremo brasileiro.

"Serão iniciadas ações legais pelos meus advogados em defesa da minha pessoa contra o o ex-jogador Alan Silva (hoje nas relações institucionais do Braga) pelas suas manifestações difamatórias sobre mim caso não proceda à retificação do que disse nos jornais", pode ler-se no Twitter de Javi Garcia.

"Já fui chamado de "preto de m..." pelos adeotis, mas era para me desconcentrar dentro de campo. Só uma vez, num Sp. Braga - Benfica, senti racismo, quando o Javi García me chamou "preto" e "macaco de m...". Só não revelei quando me disse ao ouvido que queria ver a minha família morta num acidente de carro na volta a casa. Aí falei com Jorge Jesus, e ele depois pediu-me desculpa. Racismo há um pouco por todo o lado, mas depende do estatuto da pessoa...", disse Alan durante a referida entrevista.