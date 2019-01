Ex-benfiquista Gabigol apresentado no Flamengo

Gabriel Barbosa, também conhecido por Gabigol, foi apresentado esta sexta-feira como reforço do Flamengo para 2019. O jogador, que na primeira metade da época passada representou o Benfica, volta a ser emprestado pelo Inter Milão, com o clube carioca a suportar na integra os salários do avançado.

"Flamengo é um clube gigante, com a maior torcida do Brasil e farei de tudo para ser feliz com essa camisola, que também é reconhecida no mundo inteiro. Essa nação me inspira e espero comemorar muitos golos ao lado deles", disse o internacional brasileiro, que na segunda metade da época passada representou o Santos, onde marcou 27 golos em 52 jogos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Recorde-se que no Benfica, Gabriel Barbosa não foi feliz, tendo apenas disputado quatro jogos, tendo marcado um golo.

Os ingleses do West Ham também estavam interessados em Gabigol, mas o Flamengo acabou por conseguir garantir mais um reforço para a nova época que está a iniciar-se no Brasil.