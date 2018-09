Ex-Benfica nos The Worst da Marca

the best

Em jeito de paródia, o jornal Marca elege os The Worst (os piores) do ano paralelamente à gala The Best da FIFA desde o ano passado.

Se em 2017 Fábio Coentrão e André Gomes apareciam no onze do ano, desta vez não há registo de portugueses nas várias distinções. O nome mais familiar é o de Victor Lindelof, central sueco que se mudou há pouco mais de um ano do Benfica para o Manchester United, eleito pior defesa.

Loris Karius (Liverpool) foi escolhido para pior guarda-redes, Wesley Sneijder (Nice) para pior médio e Alexis Sánchez (Arsenal/Manchester United) para pior avançado.

Relativamente ao pior onze de 2017/18, é o seguinte: Karius (Liverpool); Lindelof (Man. United); Bonucci (AC Milan) e Howedes (Juventus); Ganso (Sevilha), Bakayoko (Chelsea), Sneijder (Nice) e Ozil (Arsenal); Alexis Sánchez (Man. United), Vietto (Valência) e Iheanacho (Leicester).

O galardão de pior arbitragem foi atribuído ao espanhol Hernández Hernández, devido ao seu desempenho num clássico entre Barcelona e Real Madrid.

Ainda por determinar é o pior treinador. Existe uma votação a decorrer em que Jorge Sampaoli (Argentina) leva grande vantagem sobre Montella (AC Milan/Sevilha) e Frank de Boer (Crystal Palace).