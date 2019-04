Ex-Belenenses Valdiram encontrado morto

O brasileiro Valdiram, antigo jogador do Belenenses, foi encontrado morto numa rua do norte de São Paulo. A notícia foi confirmada pelo Vasco da Gama, clube que o atleta também representou. Segundo a televisão Globo, que cita fonte do Instituto de Medicina Legal do bairro Santana, o corpo a apresentar sinais de espancamento.

O irreverente Valdiram passou pelo Belenenses em 2003/04 - fez 27 jogos e 2 golos -, mas rescindiu antes do final da temporada, por questões disciplinares e indícios de crime, incluindo uma alegada tentativa de violação e homicídio com arma branca, junto ao Estádio do Restelo.

Segundo a imprensa brasileira, o vício das drogas e do álcool levou o jogador a viver na rua, no Brasil, tendo o Vasco da Gama apoiado e suportado um internamento numa clínica de recuperação, em 2018. "Caí no álcool e nas drogas. Já tive o meu nome cantado no Maracanã, agora estou aqui nesta marquise. Estou a pagar muito caro", desabafou Valdiram em lágrimas, em fevereiro do ano passado quando a reportagem do Extra o encontrou, antes de contar que perdeu todos os documentos num encontro com uma prostituta.