Ana Cabecinha oitava nos 20 kms marcha, Edna Barros desistiu

Na disciplina que deu até ao momento a única medalha a Portugal em Berlim, com a medalha de ouro de Inês Henriques nos 50 quilómetros marcha, Ana Cabecinha andou quase sempre no grupo da frente, chegando a estar em terceiro.

A atleta bejense, que competiu nos Jogos de Pequim2008 (8.ª), em Londres2012 (9.ª) e no Rio2016 (6.ª), terminou em 01:29.49 horas, a 03.13 minutos da vencedora, a espanhola Mária Pérez, com recorde nos campeonatos (01:26.36).

A competição feminina foi atrasada em quase duas horas, por questões de segurança, devido a um forte cheiro a gás, junto à zona dos abastecimentos, que obrigou a uma avaliação por parte dos bombeiros.

A corrida, inicialmente prevista para as 09:05 em Berlim (08:05 em Lisboa), apenas começou cerca das 10:55 (09:55 em Lisboa), até estarem garantidas todas as condições, com a organização a informar que a mesma se efetuaria "juntamente com a masculina".

Nos masculinos, a vitória foi também de um espanhol, Alvaro Martins, que se sagrou campeão europeu com 01:20.42 horas, à frente do seu compatriota Diego García Carrera (01:20.48).