Fernando Santos: "A Sérvia está mais fresca que nós"

Fernndo Santos lembrou este domingo que Portugal venceu todos os jogos nas duas últimas fases de qualificação, após ter começado a perder, e considerou que a Sérvia vai estar mais "fresca", no jogo desta segunda-feira, no Estádio da Luz, de apuramento para o Euro2020.

"O jogo com a Sérvia seria sempre importante, independentemente do empate com a Ucrânia. Se pegamos tanto no passado, em que não vencemos nas estreias, então vamos por aí e vamos pensar que ganhámos todos os jogos depois disso. Foi isso que aconteceu e é isso que queremos", afirmou.

O selecionador nacional admitiu que poderá efetuar algumas alterações na equipa, embora elas possam surgir "de acordo com o aspeto físico dos jogadores". "Este adversário teve um maior período de descanso. Está mais fresca que nós. Dentro do enquadramento e do que nós perspetivamos, vamos ver qual será o melhor onze a apresentar", definiu

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Fernando Santos recordou ainda o jogo com a Ucrânia para abordar a estratégia a utilizar frente à Sérvia. "Com a Ucrânia, a equipa circulou bem a bola, mas muito atrás. Temos de ser mais agressivos e criar mais situações de perigo. Temos que também ser mais rápidos e mais fortes na pressão, para obrigar o adversário a falhar. Todos os jogadores que tenho neste lote, têm qualidade para o fazer", disse.

À semelhança dos ucranianos, a Sérvia é uma equipa "com jogadores que gostam de ter bola, são rápidos e saem bem para o ataque". "Com espaço, podem ser muito perigosos, por isso temos de tapar os espaços", assumiu.

Ronaldo e Félix "são incomparáveis"

Na conferência de imprensa de antevisão ao segundo jogo de apuramento para o Euro2020, Fernando Santos foi ainda desafiado a fazer uma comparação entre João Félix e Cristiano Ronaldo, quando tinha 19 anos.

"Não se pode comprar jogadores incomparáveis, porque têm características diferentes. Só os jogadores de eleição podem chegar muito cedo à seleção", sublinhou, deixando mais uma certeza: "Se eu não achasse que o João tinha qualidade, acham que estaria na seleção nacional? Eu só ou convoquei porque acreditei que tem um potencial enorme, com tantos jogadores que tenho para convocar... Todos os jogadores que aqui estão são de enorme qualidade."