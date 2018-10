Estrela Vermelha nega atos contrários à honra

O Estrela Vermelha emitiu esta sexta-feira um comunicado no qual "rejeita as suspeitas" em relação ao jogo que disputou com o Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes, a contar para a 2.ª jornada da Liga dos Campeões, que os sérvios perderam por 6-1.

Segundo uma notícia publicada pelo jornal L'Équipe, as autoridades francesas investigam esta partida, seguindo uma comunicação da FIFA, que disse ter informações de que um dirigente do clube de Belgrado tinha apostado na derrota da sua equipa por uma diferença de cinco golos, tendo alegadamente ganho vários milhares de euros.

"O Estrela Vermelha rejeita as suspeitas relativas ao jogo, bem como o envolvimento de alguém do clube em atos contrários à honra", assumiu o clube de Belgrado, acrescentando ainda uma certeza: "O Estrela Vermelha aguarda que a verdade seja reposta o mais rapidamente possível."