Espanyol sobe ao segundo lugar e fica a um ponto do líder Barça

Borja Iglesias, aos 41 e 64 minutos, marcou os dois golos da formação catalão no encontro da nona jornada do campeonato, no terreno do último classificado, que alinhou com Ruben Semedo a tempo inteiro.

O lateral Antunes assistiu o francês Foulquier no primeiro golo do Getafe na vitória em casa do Rayo Vallecano, que concedeu um autogolo aos 67 minutos, por Akieme, quando Bebé já alinhava na formação madrilena. Raul de Tomás, aos 74, ainda reduziu para o Rayo, que segue na 19.ª e penúltima posição, com os mesmos pontos do Huesca.

No outro jogo já disputado este domingo, Eibar e Athletic Bilbau empataram 1-1, com o brasileiro Charles a dar vantagem aos anfitriões, aos 17, na conversão de uma grande penalidade, e Iñaki Williams a empatar para os bascos, quatro minutos depois.

Ainda este domingo, o Bétis recebe o Valladolid, num embate entre duas equipas com 12 pontos, menos seis do que o FC Barcelona.