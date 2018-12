Espanha. Messi distribui presentes pelo Barcelona

Três golos de Messi (43', 47' e 60'), precedidos de um de Suárez (35') e com outro de Piqué pelo meio (46') foram o mote da festa do Barcelona em Levante, de onde saiu refastelado com uma goleada dourada e a liderança na mala.

Depois dos perseguidores mais próximos terem ganho de véspera (2-3 do Atlético de Madrid em Valladolid; 2-0 do Sevilha ao Girona), os catalães aceleraram na visita ao Levante. Ao intervalo chegaram com 2-0, na segunda parte arrumaram com o adversário.

E aproximam-se do Natal com uma vantagem curta, mas para já segura: três pontos sobre madrileños e andaluzes - e o Real Madrid a cinco...

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Veja aqui a classificação.