Espanha confirma título europeu nos 1.45 minutos que faltavam jogar

Espanholas confirmaram a vitória no reatamento do jogo que tinha sido interrompido a 13 de outubro

A formação espanhola repetiu os troféus de 1995, 2009, 2011, 2013 e 2015, depois de cumprida a parte final do jogo interrompido a 13 de outubro, na Mealhada, por uma falha de energia, na sequência do furacão Leslie, quando vencia por 3-2.

No pouco tempo que restava para cumprir o encontro, as espanholas ainda marcaram um golo, a 29 segundos do final, por intermédio de Ana Casarramona, de livre direto, na sequência da 15.ª falta da formação lusa.

Marta González, Berta Busquets e Sara González marcaram, a 13 de outubro, os outros tentos das espanholas, enquanto Marlene Sousa e Renata Balonas apontaram os golos da formação lusa, que liderou por 1-0 e precisava de ganhar para somar o quarto título.

A Espanha terminou a prova com 18 pontos, face a seis triunfos em outros tantos encontros, contra 15 de Portugal, que não conseguiu repetir os cetros de 1997, 1999 e 2001, ao somar cinco triunfos e um desaire, hoje confirmado, face às espanholas.

A medalha de bronze foi conquistada pela Itália, que totalizou 10 pontos, mais um do que a França, quarta classificada. A Alemanha ficou no quinto lugar, a Suíça do sexto e a Inglaterra no sétimo e último, com seis derrotas em seis jogos.