Árbitro escocês no Portugal-Itália da Liga das Nações

Boa primeira parte e duas estreias no empate com a vice-campeã mundial

William Collum, que tem 39 e é professor do ensino secundário, vai estreia-se a arbitrar jogos da seleção portuguesa, tendo já dirigidos encontros do Sporting e do Benfica nas competições europeias.

O árbitro escocês, que terá como assistentes os compatriotas David McGeachie e Graeme Stewart, dirigiu apenas um jogo da principal seleção italiana, na vitória na visita ao Azerbaijão (3-1), no apuramento para o Euro 2016.

Portugal, que na quinta-feira empatou 1-1 num particular com a Croácia, defronta na segunda-feira, às 19.45, no Estádio da Luz, em Lisboa.