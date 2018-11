Erro de Ruben Semedo permite reviravolta do Alavés

A equipa do defesa português, lanterna-vermelha da Liga espanhola, conseguiu colocar-se em vantagem em casa do Alavés, uma das equipas-sensação do campeonato, quando Moi Gomez inaugurou o marcador, aos 35 minutos.

Mas durou pouco tempo a vantagem do Huesca, já que, ainda antes do intervalo, aos 41minutos, Jony empatou para a equipa da casa.

Depois, na segunda metade, Ruben Semedo ficou diretamente ligado à reviravolta do Alavés, quando ofereceu o 2-1 ao adversário, num erro tremendo do defesa português ex-Sporting. O central do Huesca fez um passe para o avançado Ruben Sobrino, que não desperdiçou. O Alavés subiu ao pódio da Liga, de forma provisória, à espera do resultado entre Sevilha e Espanyol, ainda este domingo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Jogos da 12.ª jornada

Levante - Real Sociedad, 1-3

Valladolid - Eibar, 0-0

Getafe - Valencia, 0-1

Atletico Madrid - Athletic Bilbao, 3-2

Girona - Leganes, 0-0

Deportivo Alaves - SD Huesca, 2-1

Barcelona - Real Betis, a decorrer

Rayo Vallecano - Villarreal, domingo às 17.30

Sevilha - Espanyol, domingo às 17.30

Celta Vigo - Real Madrid, domingo às 19.45

Pode consultar a classificação da Liga espanhola aqui