Ericeira a postos para receber os melhores surfistas do Mundo

Alguns dos melhores surfistas do Mundo vão estar na praia de Ribeira D"Ilhas, na Ericeira, entre 24 e 30 de setembro para disputar o EDP Billabong Pro Ericeira, campeonato de 10.000 pontos do circuito de qualificação (QS) da World Surf League (WSL).

Dois anos depois de receber a última prova da WSL, Ribeira D"Ilhas receberá assim uma prova fulcral para todos os surfistas que ambicionem estar na elite do surf mundial em 2019.

"É com entusiasmo que as gentes da Ericeira, primeira Reserva Mundial de Surf na Europa e segunda no mundo, dão as boas-vindas aos talentosos surfistas e ao público. Fazemos votos de que esta seja, também, uma oportunidade para (re)descobrir o muito que este território tem para oferecer: a diversidade da paisagem natural, o valioso património histórico ou a deliciosa gastronomia", disse esta sexta-feira o presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Sousa Silva, durante a apresentação da prova

Sendo apenas uma das cinco provas que oferece 10.000 pontos do calendário deste ano, para além de ser a única em solo europeu, está já confirmada presença de, pelo menos, 18 surfistas do circuito mundial de surf.

O brasileiro Gabriel Medina, campeão mundial de 2014 e vencedor da mais recente etapa do Championship Tour (CT), lidera a lista de inscritos. Estará também presente Ítalo Ferreira, n.º 4 do ranking mundial, para além de Adriano de Souza, campeão mundial de 2015, e ainda o japonês Kanoa Igarashi, n.º 9 do ranking.

O português Frederico Morais, surfista de Cascais e atual n.º 22 do ranking mundial, também tem presença confirmada, tal como Vasco Ribeiro, atual campeão nacional e n.º 47 do ranking do QS. O cascalense Miguel Blanco, n.º 94 do ranking, também tem presença assegurada.

"Lembro-me de estar aqui na Ericeira, há uns anos, a pedir autógrafos e a ver os grandes surfistas dentro de água, é com muita honra que hoje estou aqui sentado, nesta conferência de imprensa. Este campeonato é muito importante, competir em casa, ter todo o apoio, é mesmo algo inexplicável", referiu Frederico Morais.

Outros surfistas já inscritos e igualmente merecedores de destaque são o australiano Mikey Wright, o havaiano Seth Moniz, líder do ranking do QS, Jadson André, ex-WT que já venceu duas provas de similar estatuto em Portugal, e Jack Freestone, duas vezes campeão mundial júnior da WSL.

"A World Surf League está muito contente por estar de volta à Ericeira, um local marcante na história do surf internacional, sendo que a qualidade e consistência destas ondas foi um fator preponderante para este regresso. Acredito que temos todos os ingredientes para fazer deste um dos melhores eventos do ano e, prova disto, é a qualidade dos surfistas que vão competir neste EDP Billabong Pro Ericeira, para além da previsão de ondas que também é muito positiva. Outro fator de atração neste evento será o 'Legends Heat presented by You & The Sea'. referiu Francisco Spinola, general manager da World Surf League na Europa.

Entre as meias-finais e a final, o australiano campeão mundial de 1999, Mark "Occy" Occhiluppo, irá enfrentar o compatriota e rival de longa data, Luke Egan, num momento que escreverá novo capítulo na história de uma praia com tanta história no surf competitivo mundial. "Estou ansioso por competir contra o Luke em Portugal. Quando estávamos no auge das nossas carreiras, fazíamos o Tour juntos e ele desempenhou um papel importante na minha conquista do título mundial. Ele obrigou sempre a que me superasse para lhe ganhar!" explicou Occy.

O EDP Billabong Pro Ericeira acontece entre os dias 24 e 30 de setembro na praia de Ribeira D"Ilhas, na Ericeira, sendo apoiado pelo Turismo de Portugal, Câmara Municipal de Mafra, EDP, Billabong, Jogos Santa Casa, MEO, You and the Sea Hotel, Turkish Airlines, Jeep e Hertz.