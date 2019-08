Equipa Sub-17 do Sporting marca golo... sem sequer tocar na bola. O vídeo já é viral

Aconteceu no dia 18 de agosto e está a tornar-se viral. Um jogo do Sporting com o Almeirim em que os leões marcam um golo sem tocar na bola.

Assim que o árbitro dá o pontapé de saída o Almeirim pega na bola e, perante a pressão dos leões, vai atrasando a bola até ao guarda-redes, que num lance infeliz faz golo. E tudo isto com 13 segundos de jogo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O jogo da primeira jornada do campeonato nacional de sub-17 terminou com um triunfo leonino por 4-0.