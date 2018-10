Equipa feminina do Benfica volta a impressionar

Equipa de futebol feminino do Benfica estreia-se com goleada de 18-0

A equipa feminina do Benfica voltou a aplicar chapa 28 no Campeonato Nacional da II Divisão. Depois do Ponte Frielas logo na primeira jornada, agora foi a vez do União de Almeirim que, mesmo a jogar em casa, não conseguiu evitar uma goleada tão pesada.

A brasileira Geyse e a portuguesa Jassie Vasconcelos, com seis golos, foram as melhores marcadoras da partida, seguidas por Evy Pereira com cinco.

As encarnadas lideram a tabela classificativa só com vitórias à 4.ª jornada e com um saldo de 85 golos marcados e nenhum sofrido. A segunda posição é ocupada pela equipa B do Sporting que também só tem vitórias, mas apenas tem três jogos disputados, e que este fim-de-semana também goleou o Damaiense, por 12-0.

As leoas têm um total de 32 golos marcados e nenhum sofrido e na próxima jornada, a realizar-se no domingo, visitam a Tapadinha para defrontar o Benfica, um jogo que desperta enorme curiosidade, uma vez que é o primeiro dérbi do futebol feminino.