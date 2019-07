Enfermeiro do Sporting processa autores do ataque à Academia

Advogado de Bruno de Carvalho deixa defesa do ex-presidente do Sporting

Um dos enfermeiros do Sporting que estava ao serviço da equipa principal de futebol a 15 de maio de 2018 apresentou queixou contra desconhecidos na sequência de uma agressão que terá sofrido no dia em que cerca de meia centena de adeptos do clube invadiram a Academia de Alcochete e agrediram vários jogadores do plantel profissional.

Esses "desconhecidos" são os arguidos no processo que irá cumprir esta segunda-feira a quarta sessão da fase de instrução no Campus de Justiça, em Lisboa. Será a oportunidade para os advogados que requereram a abertura desta etapa do processo apresentarem os argumentos que consideram importantes para evitar que os seus clientes sejam levados a julgamento.

Essa será uma decisão do juiz de instrução Carlos Delca que em agosto irá divulgar se confirma todos os factos da acusação do Ministério Público e leva a julgamento os 44 acusados, se os liberta de algumas dessas suspeitas ou se altera a tipificação de algum dos crimes apresentados pela equipa da procuradora Cândida Vilar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Depois de duas sessões em que foram ouvidos seis arguidos - depois de o magistrado ter decidido não suspender as audiências na sequência de um quarto incidente de recusa de juiz ao contrário do que tinha feito em duas ocasiões anteriores -, a procuradora Cândida Vilar esteve uma tarde a analisar e a responder às questões dos advogados.

A responsável pela acusação ainda apresentou 11 dossiês com novas transcrições de escutas telefónicas retiradas dos telemóveis apreendidos aos elementos da claque Juventude Leonina detidos na sequência do ataque à Academia. Nestes documentos, que vão servir como prova da acusação na eventual fase de julgamento, existirão conversas na rede social WhatsApp entre o antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho, o líder da claque Nuno Mendes (mais conhecido como Mustafá) e o team manager André Geraldes. Numa delas este último, considerado o braço direito do dirigente, terá perguntado "queres que vá para cima deles?". Esta mensagem será de 2016.

O serviço de mensagens também serviu, segundo a acusação, para os jovens combinarem a ida à Academia e a forma como atuariam dentro do recinto.

Enfermeiro assistido no Montijo

Aguardando as decisões do magistrado do Barreiro está também o enfermeiro Carlos Alberto de Jesus Mota. Este profissional descreveu na queixa que apresentou no posto da GNR do Montijo em novembro de 2018 que estava "na sala de tratamento" no dia 15 de maio de 2018, quando "ouviu barulho pelas 17.00". Diz depois que "um dos indivíduos encapuzados" lhe deu "um forte empurrão que lhe causou imediatamente uma dor profunda".

Na apresentação do pedido de abertura de inquérito, que faz parte do processo e que o DN consultou, o enfermeiro frisa que teve de ser assistido no Hospital do Montijo devido a essa "dor profunda".

Quanto à sessão desta segunda-feira, a última antes da decisão do juiz, os advogados vão tentar mostrar que a acusação de terrorismo - que a procuradora justificou nas suas várias intervenções como facto de ser um fator agravante do crime de sequestro ao mesmo tempo que alertava para o cada vez maior poder que as fações neonazis estão a ganhar nas claques de futebol - não tem justificação e que os arguidos que estão em prisão preventiva devem ver a medida de coação alterada. Isto além de outras nulidades e irregularidades que consideram existir no processo.

Atualmente dos 44 arguidos estão em prisão preventiva 32 depois de vários dos acusados terem visto a medida de coação alterada.

Aos elementos da Juventude Leonina detidos na sequência do ataque o MP imputa-lhes a coautoria de crimes de terrorismo, 40 crimes de ameaça agravada, 38 crimes de sequestro, dois crimes de dano com violência, um crime de detenção de arma proibida agravado e um de introdução em lugar vedado ao público.

O ex-presidente Bruno de Carvalho (que também já foi expulso de sócio do Sporting), 'Mustafá' e Bruno Jacinto (ex-oficial de ligação do clube às claques) estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, 19 de ofensa à integridade física qualificada, 38 de sequestro, um de detenção de arma proibida e crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados. O líder da claque Juventude Leonina está também acusado de um crime de tráfico de droga.