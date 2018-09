Emre Can lamenta comentário sexista sobre a expulsão de Ronaldo

Emre Can e a expulsão de Ronaldo: "Mas somos meninas?"

Emre Can

Emre Can tem passado por horas complicadas depois de revelar a sua indignação pelo vermelho mostrado pelo compatriota Felix Brych a Ronaldo, seu colega de equipa na Juventus.



"Aquilo era para cartão vermelho? Eu ouvi o árbitro dizer que expulsou Ronaldo devido a um puxão de cabelo. Mas somos meninas ou estamos a jogar futebol? Se um árbitro expulsa um jogador por uma falta destas então qualquer falta dá cartão vermelho. Tenho a certeza, a 100%, que aquilo não era para cartão vermelho", disse o médio ao portal DNZE.



O seu comentário motivou uma onda de indignação por ser considerado sexista. Nesta sexta-feira o médio veio colocar água na fervura. "Não pretendia inferiorizar as mulheres, o futebol feminino ou a igualdade de género. Peço as mais sinceras desculpas se algum dos comentários que fiz ofendeu alguém", referiu.