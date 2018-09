Emre Can e a expulsão de Ronaldo: "Mas somos meninas?"

Emre Can está indignado com a expulsão de Cristiano Ronaldo. O internacional alemão, compatriota do árbitro Felix Brych, não poupou nas palavras, tendo talvez abusado no que disse pois terá criado uma nova polémica.



"Aquilo era para cartão vermelho? Eu ouvi o árbitro dizer que expulsou Ronaldo devido a um puxão de cabelo. Mas somos meninas ou estamos a jogar futebol? Se um árbitro expulsa um jogador por uma falta destas então qualquer falta dá cartão vermelho. Tenho a certeza, a 100%, que aquilo não era para cartão vermelho", disse o médio ao portal DNZE.



O que Emre Can não esperava era a sua condenação nas redes sociais por ter proferido alegadas afirmações sexistas. Eis a nova polémica de género depois do folhetim Serena Williams