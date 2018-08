Empréstimo de Corchia pode custar um milhão ao Benfica

Sebastién Corchia está perto de ser jogador do Benfica por empréstimo do Sevilha. Os dois clubes negoceiam e, ao que o DN conseguiu saber, a cedência por uma época vai custar um milhão de euros ao clube da Luz.



Por outro lado os andaluzes não querem estabelecer uma opção de compra, pois preferem contar a médio prazo com o defesa francês de 27 anos que contrataram há um ano ao Lille a troco de cinco milhões de euros.



A confirmar-se o negócio, Corchia será o segundo elemento para o lado direito da defesa, que conta apenas com André Almeida depois da lesão grave sofrida pelo internacional nigeriano Ebuehi.