Empresário de Pogba ataca Scholes

O antigo jogador do Manchester United e atual comentador televisivo Paul Scholes tem sido bastante crítico para com as exibições de Paul Pogba, que tem capitaneado os red devils esta temporada. "Faltam líderes na equipa. Pensávamos que o Pogba ia ser o candidato ideal para ser esse líder, mas não esteve cá. Fez um jogo muito mau. É muito inconsistente", afirmou, na ressaca da derrota da equipa de José Mourinho frente ao Brighton (2-3).

No entanto, o empresário do médio francês, Mino Raiola, respondeu através do Twitter e foi muito duro para com o antigo internaconal inglês. "Algumas pessoas precisam de falar para não serem esquecidas. O Paul Scholes não reconheceria um líder nem que estivesse à frente de Sir Winston Churchill", atirou, num primeiro tweet. "Paul Scholes devia tornar-se diretor desportivo e aconselhar Woodward [vice-presidente] a vender Pogba. Seriam noites sem dormir a tentar encontrar um novo clube para Pogba", rematou.