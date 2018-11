Empate com penúltimo de um Bayern deprimido

Rui Vitória é contestado no Benfica? Nico Kovac, o homólogo do Bayern de Munique (há duelo vermelho na Baviera terça-feira), está solidário. O campeão alemão desperdiçou duas vantagens de dois golos e empatou (3-3) com o penúltimo da Bundesliga, o Fortuna de Dusseldorf. Brilhou Lukebakio: hat-trick na Allianz Arena.

Antes das suas equipas se defrontarem para a 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos campeões, o Benfica sofreu para ultrapassar o Arouca na Taça de Portugal (2-1, com golo salvador de Rafa aos 90+3), na quinta-feira, este sábado o Bayern de Munique voltou a tropeçar no campeonato. E já está fora dos lugares de acesso à Champions.

Depois da sintomática derrota no clássico de Dortmund (3-2 para o Borussia), um mau prenúncio, ou festejo envenenado: Lewandowski e Müller foram homenageados pelo clube por terem atingido as 100 internacionalizações pelas respetivas seleções. Polónia e Alemanha desceram à Liga B da Liga das Nações...

Mas o Bayern até parecia num dos dias dos bons eternos tempos: Süle abriu o marcador aos 17', dando sentido a um domínio avassalador da equipa de Nico Kovac. Um defesa a marcar. Aos 20', um avançado: Thomas Muller. O 2-0 parecia indicar o caminho de uma tarde sossegada.

Mas aos 44', Lukebakio reduziu, num lance em que Boateng ficou mal na fotografia. O Bayern veio do balneário determinado a dar uma sapatada na crise e Muller bisou aos 58. O 3-1 dava algum conforto. Só que Lukebakio bisou aos 77' e o Bayern começou a tremer. E caiu aos 93: hat-trick de Lukebakio e bronca em Munique.

Uli Hoeness disse que era "necessário uma reflexão interna" e foi apanhado por um jornalista a criticar Boateng, entre outros jogadores. O presidente do clube falou em "amadorismo", mas não apontou o dedo ao treinador, apesar do fraco desempenho defensivo da equipa - o Dusseldorf marcou neste jogo três dos 13 golos na Bundesliga...

Até terça-feira. Kovac está a salvo. Tal como Rui Vitória. Será que o duelo de Champions pode expor algum deles ao desemprego? Nenhum dos clubes assume publicamente essa intenção, a de despedir o treinador, mas o futebol pobre e os resultados modestos não costumam ser amigos dos treinadores. O Bayern segue no 5.º lugar a nove pontos do rival e líder Borussia. Mas apenas a dois pontos do 2.º, repartido por Eintracht de Frankfurt (anterior equipa de Kovac) e Borussia Mönchengladbach.

Curiosamente, o Schalke 04 aproveitou o resultado de Munique. Para se afastar do Fortuna e do fundo da tabela. O adversário do FC Porto na quarta-feira, no Dragão, goleou por 5-2 o Nuremberga. Skrzybski, aos 26' e 84', Harit, aos 32', Burgstaller, aos 70', e Oczipka, aos 90+3', marcaram os golos do adversário dos dragões. Federico Palacios, aos 38', e Zrelak, aos 78', atenuaram o peso do resultado para o Nuremberga.