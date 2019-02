Eleven Sports perto de chegar a acordo com a MEO, NOS e Vodafone

A Eleven Sports está a negociar com a MEO, NOS e Vodafone para que transmitam o canal de desporto e já haverá um acordo com as três operadoras, segundo a Eco. "A única coisa que confirmamos é que têm existido reuniões bilaterais, que têm decorrido de forma muito positiva", disse fonte oficial da Eleven Sports Portugal disse ao DN, explicando que o acordo "não está fechado" e que não se trata de um acordo único, mas sim três, um com cada operadora.

Andrea Radrizzani, dono da Eleven Sports, viajou para Portugal, o que poderá indicar que o acordo está iminente, embora tenha sido Jorge Pavão de Sousa a sentar-se à mesa com a Altice (MEO), NOS e Vodafone.

Depois de meses de impasse entre as três operadoras nacionais e a Nowo, que tem a Eleven Sports desde o início da atividade em Portugal, a detentora dos direitos da Liga dos Campeões chamou a si as negociações e alcançou um acordo antes mesmo do início da fase a eliminar da Champions, que arranca já a 12 de fevereiro - FC Porto é o único representante nacional.

Em setembro, a Eleven Sports Portugal alertava a NOS, Vodafone e MEO: "Não podem privar os clientes dos melhores conteúdos." Agora, a empresa que fechou 2018 com cerca de 200 mil downloads e 550 eventos transmitidos em direto, prepara-se para transmitir esses conteúdos nas três operadoras mediante subscrição.

Atualmente, o pacote dos canais Eleven Sports tem o custo de 9,99 euros na plataforma da Nowo.